Политолог оценил шансы Лукашенко наладить отношения с ЕС и США

Политолог Бышок: у Лукашенко есть реальные шансы наладить отношения с ЕС и США

У президента Белоруссии Александра Лукашенко есть шанс наладить отношения с Европейским союзом (ЕС) и США даже после введенных против страны жестких санкций. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Поскольку Лукашенко, как ни крути, точно не ставленник России, то пока он держит нейтралитет Белоруссии, он терпим и для тех, и для других. Только терпение России достаточно приглушенное, а в США и ЕС принято критиковать его позицию», — оценил ситуацию Бышок.

По его мнению, у ЕС и США, которые не признали Лукашенко легитимным президентом, есть понимание, что он сохраняет суверенитет Белоруссии.

«При всей антипатии к Лукашенко, там видят его пускай и как пророссийского политика, но одновременно и сторонника белорусского суверенитета. Поэтому стратегия многовекторности срабатывает», — резюмировал политолог.

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в Кремле в четверг, 9 сентября, они продлились более трех часов. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Путин сообщил о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства. Они направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, хозяйства, транспорта.

В 2019 году, когда изначально планировалось завершить интеграцию, в Белоруссии прошел ряд протестов против углубления сотрудничества с Россией. Тогда Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства. Выступления продолжались до президентских выборов в августе 2020 года, когда начались массовые протесты против режима Лукашенко.