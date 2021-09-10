Оценены итоги переговоров Путина и Лукашенко по вопросам интеграции

Политолог Бышок: амбиции у Путина и Лукашенко по проекту Союзного государства снизились

Результаты встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко говорят о том, что амбиции относительно изначального проекта Союзного государства у сторон снизились. Итоги переговоров в интервью «Ленте.ру» оценил политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По его словам, о снижении амбиций свидетельствует тот факт, что вопросы политической интеграции и единой валюты поставлены сторонами на паузу.

«В итоге мы видим, что сейчас Путиным и Лукашенко были досогласованы те вопросы интеграции, по которым и ранее имелись четкие договоренности. А вот те вопросы, по которым были трения — политические вопросы и монетарный вопрос, — поставлены на паузу. Впрочем, и это можно считать достижением», — сказал Бышок.

Он добавил, что есть сдержанный оптимизм относительно шагов на пути к созданию экономической базы под интеграцию.

«Но, с другой стороны, это ведь отживший марксизм. Можно вспомнить российско-украинские отношения до 2014 года, где экономическая база доходила до уровня экономического симбиоза. Тем не менее политическая надстройка оказалась сильнее, а желание украинских властей идти в Европейский союз — весомее завязанной на Россию экономической базы», — резюмировал политолог.

Ранее Путин раскрыл подробности о содержании документов об интеграции с России и Белоруссии в рамках Союзного государства. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с Лукашенко он сообщил, что в согласованных документах речь идет об объединении валютных систем, принципах взаимопонимания косвенных налогов и борьбе с терроризмом.