Интеграционные программы Союзного государства утвердят в День народного единства

Утверждение интеграционных программам Союзного государства (СГ) России и Белоруссии состоится 4 ноября, в День народного единства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

В этот день состоится заседание Высшего государственного совета СГ. Представители двух стран завершат техническую работу над согласованием 28 программ интеграции, которые обсуждались на встрече Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. «В этом направлении уже начата серьезная работа. Надо перевернуть целый пласт внутреннего законодательства, чтобы приспособить к этим договоренностям», — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что к этому сроку все документы будут «дошлифованы» и приняты правительствами обеих стран. «И особенно наши межгосударственные договоры — они тоже должны соответствовать нашим договоренностям», — отметил Лукашенко.

Ранее Владимир Путин раскрыл подробности о содержании документов об интеграции с России и Белоруссии в рамках Союзного государства. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с Александром Лукашенко он сообщил, что в согласованных документах речь идет об объединении валютных систем, принципах взаимопонимания косвенных налогов и борьбе с терроризмом.