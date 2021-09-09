Лукашенко при Путине заговорил о «рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит»

Лукашенко о том, что «тут кто-то кого-то поглотит»: мы с Путиным этой болезнью не болели

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, высказался на тему «поглощения кем-то кого-то», не называя конкретных стран. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула.

«Президент России деликатно не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если кто-то этим болел, можем подлечить», — говорит Лукашенко в видео, опубликованном в Telegram-канале журналистов.

Как отмечает РИА Новости, после этих слов белорусского коллеги Путин улыбнулся и усмехнулся.

Лукашенко и Путин неоднократно говорили, что никогда не рассматривали вопрос поглощения Белоруссии Россией. В частности, белорусский президент после рабочего визита в Москву в апреле текущего года заявил, что на переговорах не было речи о каком-либо поглощении или объединении, и подчеркнул, что больше всего заинтересован в сохранении своей страной независимости.

Переговоры Путина с Лукашенко прошли 9 сентября в Кремле. Главы государств обсудили, в частности, вопросы интеграции двух стран, экономические вопросы и международную политику. По данным белорусской стороны, президенты, сделав заявления, продолжили общение.