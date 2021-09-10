Мишустин прибыл в Минск на заседание Совета министров Союзного государства

Мишустин прилетел в Минск для участия в заседании Совета министров Союзного государства

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в заседании Совета министров Союзного государства. Об этом сообщает Telegram-канал правительства России.

По данным источника, в аэропорту гостя встретили премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Ожидается, что на грядущем заседании стороны подпишут союзные программы, накануне одобренные президентами стран Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

Также в ходе встречи Совет планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета.

9 сентября в Кремле прошли переговоры президента Путина и Лукашенко, они продлились более трех часов. В ходе встречи лидеры подписали 28 союзных программ. Документы направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков.

Россия также пообещала до конца 2022 года выделить Белоруссии финансовую помощь в размере 630 миллионов долларов. Цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года, будут созданы единые рынки газа, нефти и нефтепродуктов и электроэнергии. Более того, Путин допустил создание союзного парламента.