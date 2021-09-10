Названа цель России в вопросе поддержки Лукашенко

Принципиальная позиция России в отношениях с Белоруссией состоит в том, чтобы соседняя страна оставалась союзником на наиболее чувствительной западной границе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По его словам, России важно, чтобы Белоруссия не стремилась стать членом НАТО и не рассматривала бы для себя путь в Европейский союз.

«Это в значительной степени история про старую смоленскую дорогу: пока ее контролирует Лукашенко, по ней не пройдут воображаемые "легионы НАТО". То есть это вопрос безопасности. Он предполагает, что нельзя допускать в Белоруссии президентских выборов, на которых победит кандидат, настроенный на нормализацию отношений с западными демократиями», — считает Бышок.

Он добавил, что помимо вопроса безопасности важным фактором остается экономика и «романтика, связанная с восточно-славянским братством».

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в Кремле в четверг, 9 сентября, они продлились более трех часов. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Путин сообщил о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства. Они направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, хозяйства, транспорта.

Кроме того, правительства стран договариваются о выделении новой финансовой поддержки Белоруссии, с сентября до конца 2022 года она составит около 630 миллионов долларов.

