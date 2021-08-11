В Белоруссии предложили отказаться от принципа неприменения военной силы

Члены Конституционной комиссии Белоруссии решили исключить из текста конституции формулировку о стремлении к построению нейтрального государства. Об этом сообщил один из членов комиссии Александр Шпаковский в своем Telegram-канале.

Речь идет о Статье 18 основного закона республики, в которой говорится, что Белоруссия исходит из принципов неприменения силы и мирного урегулирования споров и исключает военную агрессию в отношении иностранных государств. По словам Шпаковского, все 36 членов комиссии единогласно поддержали предложение о внесении изменений в данное положение.

Он отметил, что отказ от неприменения военной силы во внешней политике имеет огромное значение для обеспечения национальной безопасности и стабильности Белоруссии в условиях эскалации напряженности в отношениях с западными странами. Уход от нейтралитета, уверен Шпаковский, предоставит стране возможность соразмерно отвечать на глобальные и региональные вызовы.

Впервые Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию на фоне протестов, охвативших Белоруссию после президентских выборов 9 августа 2020 года. В марте он созвал специальную конституционную комиссию из 36 человек и заявил, что она займется рассмотрением гражданских инициатив к новому проекту.

Белорусский лидер отмечал, что изменения коснутся и прописанных в конституции принципов внешнеполитической деятельности республики. В частности, он указал на отказ от построения нейтрального государства, так как «нейтральным сегодня оставаться невозможно».

Позже стало известно, что на референдуме может быть поднят вопрос ограничения срока президентских полномочий, ужесточения возрастного ценза и ценза оседлости.