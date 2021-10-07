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Владимиру Путину исполнилось 69 лет

Президент России Владимир Путин проведет свой 69-й день рождения на рабочем месте
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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

У президента России Владимира Путина 7 октября день рождения, главе государства исполняется 69 лет.

Как рассказал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, этот день рождения Владимир Путин проведет на рабочем месте, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких. Сейчас у президента нет особой самоизоляции, уточнил пресс-секретарь главы государства. Песков также отметил, что Путин часто назначает рабочие встречи в личный праздник.

Где и как отдыхает президент?

В этом году Владимир Путин остался без полноценного летнего отпуска, равно как и в 2019 году, когда он совместил свой отдых с рабочими мероприятиями. Тогда он приезжал в Крым, где вместе с главой республики Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым побывал на горе Гасфорта. Летом 2020 года сообщалось о возможном «мини-отпуске» Путина в Сибири или на Урале. Как правило, компанию ему в таких поездках составляет министр обороны Сергей Шойгу.

Продолжает президент работать и в праздничные дни. Представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о планах президента на новогодние каникулы, сообщал, что Путин никогда не прерывается на праздники, поскольку рабочие встречи и совещания «постоянны, они не прекращаются».

В этом году небольшой мини-отпуск глава государства себе все же устроил. В начале сентября вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу он на несколько дней уехал в сибирскую тайгу. Точное место остается неизвестным — предположительно, они могли отправиться в Красноярский край или в Республику Тыву. На опубликованных в сети кадрах видно, как они ловили рыбу, гуляли по горам и сплавлялись на катере. Путин рассказал, что больше всего во время путешествия его впечатлили маралы.

Предыдущий свой отпуск в марте президент провел в тайге. В поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Президент катался на вездеходе и побывал в мастерской, в которой министр занимается своим хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки.

Путин уже не первый раз выбирает Сибирь в качестве места для отдыха. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что глава государства «прикипел душой» к Сибири. Путин особо любит регион, но при этом бывает и на Дальнем Востоке, в Сочи и Крыму, рассказал он. Также Песков назвал Путина трудоголиком, пояснив, что у президента России не может быть полноценных выходных и отпуска.

Гости и подарки

В прошлом году, когда Владимир Путин праздновал 68-летие, он рассказал, что внуки подарили ему рисунки, поделки и простые поздравления. Президент отметил, что в день рождения ждал в первую очередь поздравления от близких: детей, внуков и друзей. По его словам, даже если люди не находятся в этот день рядом с ним, то они обязательно звонят или проявляют себя иным образом.

Известно, что в 2019 году Путин также провел свой день рождения в кругу родных и близких, а в 2018-м на день рождения президента прилетал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. На 65-летие он подарил Путину покрывало с их совместным изображением на фоне достопримечательностей Италии и России.

В 2017 году в ряде европейских городов, в частности, в Париже, Барселоне и Берлине, появились граффити с изображением российского лидера, а россияне поздравляли президента с днем рождения через социальные сети. Юзеры выкладывали в личных аккаунтах свои работы, посвященные главе государства, и направляли ему поздравления.

Кроме того, в преддверии 65-летия Путина на YouTube появился музыкальный ролик, который к настоящему моменту собрал более миллиона просмотров и таким образом вышел в тренды видеохостинга. Герои клипа поют и танцуют в масках — на кадрах появляются персонажи, изображающие Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель, нынешнего и бывшего лидеров США Дональда Трампа и Барака Обаму, президента Франции Эммануэля Макрона и его жену Брижит, и другие.

Быт

Во время прямой линии 2021 года Владимир Путин рассказывал, что у него не так уж и много времени бывает для отдыха, но когда это случается, то застолье проходит с песнями и алкоголем. Во время отдыха он и составляющие ему компанию люди поют русские и советские песни, потому что «они мелодичные, красивые и содержательные». Президент подчеркнул, что он русский человек, и мало чем отличается от подавляющего большинства граждан России.

По словам Дмитрия Пескова, главное увлечение Путина — это чтение. В основном президент предпочитает историческую литературы и мемуары. акже российский лидер занимается английским языком несколько раз в неделю, и смотрит телеканалы на нем.

В 2016 году в разговоре с белорусским коллегой Александром Лукашенко Владимир Путин признался, что в последнее время мало спит. «Позавчера спал четыре часа, а этой ночью — пять часов», — сказал глава государства. В том же году во время прямой линии у президента спросили, как долго он спит, однако тогда Путин умолчал, сколько времени тратит на сон.

Говоря о гастрономических вкусах главы государства, его пресс-секретарь отмечал, что президент любит довольно неприхотлив в еде, «совершенно точно не делает из нее культа», любит простую пищу. Единственное, в чем он себя ограничивает, — это мучное, добавил Песков.

Как рассказывал французский повар Жером Риго, работавший в Кремле до 2012 года, что Путин имеет пристрастие к мясу. Сам президент говорил, что также предпочитает окрошку, приготовленную на квасе. А шеф-повар Анатолий Галкин, более тридцати лет проработавший в Кремле, отмечал, что глава государства нередко заказывал себе борщ на баранине или на телятине.

Секрет счастья

В 2021 году в ходе прямой линии Путин рассказал о том, какой он использует способ, чтобы «выдержать все напасти». По словам главы государства, ко всему происходящему необходимо относиться, как к неизбежному. «Люди в моем положении должны исходить из того, что это естественно», — заметил он. Путин также подчеркнул, что главное для любого человека — быть уверенным в верности того, что он делает. Кроме того, российский лидер раскрыл гражданам секрет счастья.

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