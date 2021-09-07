Объяснен выбор сибирской тайги для отдыха Путина и Шойгу

Сибирь является одним из самых красивых краев в России для активных туристов, поэтому совершенно не удивительно, что глава государства Владимир Путин и министр обороны страны Сергей Шойгу предпочитают именно это место для отдыха. Об этом заявила в беседе с «Лентой.ру» CEO компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу на несколько дней уехали в сибирскую тайгу, но уже в четверг руководителя государства ждет «достаточно напряженный рабочий день». «Место [отдыха президента] я называть не буду, это Сибирь. Обычный такой отдых — и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух», — говорил представитель Кремля в беседе с журналистами.

Путин уже не первый раз выбирает Сибирь в качестве места для отдыха. Известно, что у президента был подобный мини-отпуск и в этом году. Песков отмечал, что глава государства «прикипел душой» к Сибири. Путин особо любит регион, но при этом бывает и на Дальнем Востоке, в Сочи и Крыму, отмечал пресс-секретарь главы государства.

Сибирь — это место для восстановления

По словам Котляр, в Сибири собрана концентрация самых активных зон для восстановления. Кроме того, имеется одна из развитых инфраструктур для экскурсионного направления.

«Там очень красивая природа, рекреационные зоны — озера, реки, леса. Да и если говорить в целом про Сибирь, молчу про Байкал. Давайте обратимся к Алтаю. В Алтае самая лучшая инфраструктура для экскурсионного отдыха», — отметила Котляр.

Это один из самых красивых краев в России для активных туристов, и не удивительно, что президент предпочитает такой активный отдых. Это от катания на лошадях, до хайкинга, трекинга, гор и сплавов всяких разных по рекам. Ну и Байкал совершенно потрясающий, который является всесезонным направлением как зимой, так и летом Майя Котляр CEO компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel

В этом году президент России сел за руль вездехода в тайге и покатал на нем министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, они зашли в мастерскую, в которой Шойгу занимается хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки.