Путин ушел в тайгу с Шойгу

Пресс-секретарь Кремля Песков: Путин ушел с Шойгу в тайгу на четыре дня

После посещения Благовещенска президент России Владимир Путин в компании министра обороны Сергеем Шойгу на несколько дней уехал на отдых в сибирскую тайгу. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает во вторник, 7 сентября, Telegram-канал «Пул N3».

Официальный представитель главы государства уточнил, что отдых президента продлится четыре дня, в четверг у Путина запланирован «достаточно напряженный рабочий день».

«Место [отдыха президента] я называть не буду, это Сибирь. Обычный такой отдых — и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух», — сказал Песков.

Ранее Путин высказался о возможном уходе в Госдуму Сергея Шойгу и главы МИД России Сергея Лаврова. По словам главы государства, если они примут решение уйти туда после предстоящих парламентских выборов, он будет об этом сожалеть.