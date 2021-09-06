Шойгу рассказал о реакции Путина на слова о нехватке денег на новые города

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в интервью РБК о реакции президента России Владимира Путина на слова о нехватке денег на строительство новых городов в Сибири от одного из участников совещания по макроэкономическим проектам.

«Не вспомню точно кто сказал: "Денег же нет". На что Владимир Владимирович ответил: "Их никогда не будет, если не начать что-то делать — никогда денег и не будет"», — поделился он.

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Шойгу подчеркнул, что для запуска успешных экономических проектов необходимо достаточно природных ресурсов, энергии, технологий, людей и финансов. «В Сибири сегодня в достатке ресурсов и энергии. Для начала достаточно людей. Так что требуется создать новые производства с новыми технологиями и определить финансовые источники для запуска процессов», — заключил Шойгу. По его словам, данные процессы позволят создать «новые стоимости» и дадут новые объемы и источники средств.

О строительстве новых городов Сергей Шойгу рассказал в августе 2021 года. Он выступил с инициативой на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН. По предположениям министра, новые места станут научно-промышленными и экономическими центрами. Промышленный центр с долгосрочным потенциалом роста может быть создан между Братском и Красноярском.