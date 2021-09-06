Шойгу рассказал о местах для строительства городов в Сибири

Промышленный центр с долгосрочным потенциалом роста может быть создан между Братском и Красноярском. Об этом рассказал РБК министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, в данной области есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции. Кроме того, в районе Канска может быть создан кластер «Алюминиевая долина» для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия, а около Лесосибирска — кластер «Лес и строительные материалы».

Министр обороны отметил, что строительство новых городов в Сибири поможет раскрыть экономический потенциал региона, привлечь соотечественников из-за границы. Кроме того, это способствует устойчивому развитию российской экономики и уменьшению диспропорции в развитии Сибирского региона в сравнении с европейской частью России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею главы оборонного ведомства, заявил, что строить новые города и развивать уже существующие — одинаково важно. При этом он подчеркнул, что развитие страны требует появления новых центров и городов.