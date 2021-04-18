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Песков объяснил любовь Путина к Сибири

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обычно предпочитает для уединенного отдыха Сибирь, потому что «прикипел душой» к ней. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 1», передает ТАСС.

Он объяснил, что Путин особо любит регион, но при этом бывает и на Дальнем Востоке, в Сочи и Крыму.

«Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири», — отметил пресс-секретарь.

Ранее, в марте, сообщалось, что Путин уехал на отдых в тайгу. Появились кадры, как президент России сел за руль вездехода в регионе и покатал на нем министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, они попали в мастерскую, в которой Шойгу занимается хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки.

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