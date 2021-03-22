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Песков ответил на вопрос об отдыхе Путина с «ядерным чемоданчиком»

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, берет ли президент Владимир Путин на отдых «ядерный чемоданчик». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 22 марта.

Песков заявил, что все необходимое у президента всегда есть, где бы он ни был.

«Ядерный чемоданчик» — устройство, которое хранит коды для приведения в действие ядерного арсенала России.

О планах поехать в Сибирь и «немножко отдохнуть» Путин рассказал 18 марта. 21 марта была опубликована запись, на которой президент катает на вездеходе министра обороны Сергея Шойгу. Глава государства и министр обороны отдыхали в тувинской тайге. Российский лидер бросил монетку в местный водоем, чтобы потом вернуться.

В прошлом Шойгу неоднократно сопровождал президента на отдыхе в сибирской тайге. В октябре 2019 года Путин накануне своего дня рождения также поехал в тайгу.

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