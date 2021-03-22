Песков назвал регион отдыха Путина и Шойгу

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхали в тувинской тайге. О регионе их отдыха рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщается в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

«Это была Тува. В Сибири особо в брюках, туфлях и пальто не походишь, поэтому экипировка сибирская», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, где провели выходные Путин и Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что глава государства и министр обороны отдыхают в сибирской тайге. По его словам, они передвигались на вездеходе и совершали пешие прогулки. Шойгу также показал Путину мастерскую, в которой он занимается своим хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки. Позднее появилось видео с отдыха президента.

О планах поехать в Сибирь Путин рассказал 18 марта. «[Планирую] съездить в тайгу, немножко отдохнуть», — сообщил он.

В прошлом Шойгу неоднократно сопровождал президента на отдыхе в сибирской тайге. В октябре 2019 года Путин накануне своего дня рождения также поехал в тайгу, где собрал грибы и откуда увез в качестве сувенира найденную шишку. Министр обороны в свою очередь выкопал куст брусники, который глава государства посоветовал ему посадить на даче.