Путин рассказал о подарках на день рождения

Президент России Владимир Путин рассказал о подарках, которые он получил на день рождения от своих внуков. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Президент сообщил, что внуки подарили ему рисунки, поделки и простые поздравления. Путин отметил, что в день рождения ждал в первую очередь поздравления от близких: детей, внуков и друзей. Он сообщил, что даже если люди не находятся в этот день рядом с ним, то они обязательно звонят или проявляют себя иным образом.

8 октября президенту России исполнилось 68 лет. Жители российских регионов посоветовали Путину лучшие места для отдыха в стране в честь его дня рождения.