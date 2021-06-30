Путин рассказал об отдыхе с песнями и алкоголем

Президент России Владимир Путин во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет на Youtube, рассказал россиянам о том, как он отдыхает. По его словам, у него не так уж и много времени бывает для отдыха, но когда это случается, то застолье проходит с песнями и алкоголем.

«Если отдыхают люди, посидят немного и выпьют, а вот если бокал поднимут, то обязательно что-нибудь да споют», — поделился Путин. Президент подчеркнул, что он русский человек, и мало чем отличается от подавляющего большинства граждан России.

Глава государства заявил, что во время отдыха они поют русские и советские песни, потому что «они мелодичные, красивые и содержательные».

Ране президент обратился к угрожающим людям чиновникам. Он призвал их в первую очередь подумать о своих проблемах.