Путин сообщил о своем высоком титре антител

Путин сообщил, что у него был высокий титр антител и он не заразился коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что у него был высокий титр антител и он не заразился коронавирусом, несмотря на общение с заболевшим, цитирует его ТАСС.

«У меня титры высокие, слава богу, пронесло», — рассказал он.

Также президент отметил, что среди заболевших COVID-19 в его окружении был, в частности, адъютант, с которым он целый день проработал с утра до вечера. Всего в его окружении коронавирусом заболели около 30 человек, потому что «поздно ревакцинировались», добавил глава страны.

29 сентября Путин фактически вышел из режима двухнедельной самоизоляции, о чем сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Решение было принято в связи со встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая прошла в тот же день в Сочи.