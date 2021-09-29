В Кремле сообщили о выходе Путина из режима двухнедельной самоизоляции

Президент России Владимир Путин со среды, 29 сентября, фактически вышел из режима двухнедельной самоизоляции. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что в связи со встречей, на которой будут присутствовать глава государства и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Путин «де-факто выходит из режима самоизоляции».

По словам пресс-секретаря президента России, на встрече главы государства с турецким коллегой будут приняты все необходимые меры предосторожности.

16 сентября Владимир Путин заявил, что в его окружении COVID-19 заболели несколько десятков человек. С одним из заразившихся глава государства близко общался целый день. В связи с этим президент России заявил о вынужденном уходе на самоизоляцию.