Песков рассказал о самочувствии Путина на самоизоляции

Президент России Владимир Путин, работающий на самоизоляции, чувствует себя нормально. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства заявил, что Путин не простыл в осенний сезон.

Ранее Песков рассказал, что президент России ведет на самоизоляции обычную жизнь, включая работу. Вместе с тем глава государства находится в постоянном контакте с председателем и членами правительства, руководством администрации, уточнил представитель Кремля.

16 сентября Владимир Путин сообщил, что в его окружении COVID-19 заболели несколько десятков человек. С одним из заразившихся президент России близко общался целый день. В связи с этим глава государства заявил о вынужденном уходе на самоизоляцию.

