Президенту Путину исполнилось 69 лет

7 октября президент России Владимир Путин отметит день рождения. В этом году главе государства исполнилось 69 лет.

О планах российского лидера накануне рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Президент проведет день рождения на рабочем месте, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких. «Никто не сомневается, что по крайней мере вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит», — подчеркнул Песков.

В прошлом году президент рассказал, что внуки подарили ему на день рождения рисунки, поделки и простые поздравления. Путин отметил, что ждал в первую очередь поздравления от близких: детей, внуков и друзей. Он сообщил, что даже если люди не находятся в этот день рядом с ним, то они обязательно звонят или проявляют себя иным образом.

Известно, что в 2019 году Путин также провел свой день рождения в кругу родных и близких, а в 2018 на день рождения президента прилетал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. На 65-летие он подарил Путину покрывало с их совместным изображением на фоне достопримечательностей Италии и России.

В 2017 году в ряде европейских городов, в частности, в Париже, Барселоне и Берлине, появились граффити с изображением российского лидера, а россияне поздравляли президента с днем рождения через социальные сети. Юзеры выкладывали в личных аккаунтах свои работы, посвященные главе государства, и направляли ему поздравления.