Берлускони назвал Путина единственным выдающимся лидером в мире

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оценил деятельность президента России Владимира Путина и назвал его единственным выдающимся лидером. Его слова приводит ТАСС.

Бывший итальянский премьер констатировал сложности политической ситуации во всем мире и в частности в Германии именно из-за отсутствия настоящих лидеров. Победителя недавних выборов в Германии лидера Социал-демократической партии (СДПГ) Олафа Шольца Берлускони назвал «политиком скромных способностей».

«Недавно мне позвонил, чтобы поздравить, мой друг Путин. Я ему сказал следующее: "Влади, ты меня знаешь, и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты. Мы посмеялись, но я не шучу, это — правда"», — рассказал Берлускони.

29 сентября Путин по телефону поздравил Берлускони с 85-летием. В юбилейный день рождения Берлускони российский лидер отметил его личный вклад в развитие отношений между двумя странами. Также Путин пожелал главе партии «Вперед, Италия» крепкого здоровья и благополучия. В своем письме к имениннику президент России обратился к нему «дорогой Сильвио».