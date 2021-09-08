У Берлускони обнаружили сердечную аритмию

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони страдает от сердечной аритмии. О том, что у политика и миллиардера обнаружили нарушения в работе сердца, сообщило издание Giornale di Sicilia со ссылкой на его адвоката Федерико Чеккони.

Юрист рассказал, что состояние Берлускони в течение лета в целом немного улучшилось, однако он неоднократно пострадал от эпизодов аритмии и других симптомов. В связи с этим он попросил перенести слушания по делу, по которому бывший глава страны проходит подозреваемым.

Берлускони обвиняют в коррупции и подкупе свидетелей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток. По так называемому «делу Руби» («Руби» — прозвище марроканки Каримы эль Маруг, заявившей об участии в оргиях у Берлускони в 16-летнем возрасте — прим. «Ленты.ру») политика ранее оправдали. Однако затем суд заподозрил, что свидетельницы могли давать показания за вознаграждение от подозреваемого.

84-летний Берлускони несколько раз за последние месяцы обследовался в больнице. Сообщается, что он страдает от последствий перенесенного ранее COVID-19 и ряда возрастных заболеваний.