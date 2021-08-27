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Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане

Бывшего премьер-министра Италии Берлускони госпитализировали в Милане для обследования
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Фото: Yara Nardi / Reuters

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане для обследования. Об этом сообщает агентство Rai News.

Бывший итальянский лидер пройдет «рутинную проверку» в больнице Сан-Рафаэле в Милане. Такая процедура назначена Берлускони после того, как он перенес COVID-19. По словам источников в итальянском парламенте, болезнь прошла у лидера партии Forza Italia с осложнениями и некоторые побочные эффекты сохраняются после выздоровления.

В январе 2021 года сообщалось о госпитализации 84-летнего политика в Монако из-за проблем с сердцем. В это время Берлускони гостил у своей дочери во Франции. Из-за возникшей у бывшего премьера аритмии, его личный врач принял решение отвезти своего подопечного в кардиологический центр в Монако.

В сентябре 2020 года появились сообщения, что Берлускони заразился коронавирусной инфекцией. В частности у него выявили двустороннюю пневмонию. Политика пришлось положить в больницу, однако его состояние не вызвало беспокойства у врачей.

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