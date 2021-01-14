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Берлускони экстренно госпитализировали в Монако

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Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони
Фото: Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был экстренно госпитализирован в больницу в Княжестве Монако из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на личного врача политика Альберто Дзангрильо.

Берлускони в этот момент находился в доме своей дочери на юге Франции, примерно в 35 километрах от Ниццы. Дзангрильо сообщил журналистам, что диагностировал у 84-летнего политика сердечную аритмию и принял решение о срочной госпитализации в кардиологический центр в Монако. Врач объяснил, что транспортировка политика в Италию была бы нецелесообразна.

Пресс-служба партии Берлускони «Вперед, Италия» сообщает, что он должен вернуться домой «в течение нескольких дней».

В начале сентября стало известно, что бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони положили в больницу из-за коронавируса. У политика была диагностирована двухсторонняя пневмония на ранней стадии. 14 сентября его выписали.

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