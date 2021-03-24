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Берлускони попал в больницу

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Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Об этом пишет агентство ANSA в своем Twitter.

Его адвокат Федерико Чеккони рассказал, что Берлускони попал в больницу еще утром 22 марта. Подробности о состоянии политика пока не известны.

В январе 2021-го Берлускони экстренно госпитализировали в Монако из-за проблем с сердцем. У 84-летнего политика диагностировали сердечную аритмию. Врач объяснил, что транспортировка политика в Италию из Франции — политик гостил у дочери в Ницце — была бы нецелесообразна. В сентябре 2020-го у экс-премьера диагностировали двухстороннюю пневмонию на ранней стадии. 14 сентября его выписали.

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