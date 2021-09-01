Сильвио Берлускони попал в больницу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в партии «Вперед, Италия».

Он попал в больницу Сан-Рафаэле в Милане. Отмечается, что это нужно для медицинского осмотра. Другие подробности не уточняются.

При этом Берлускони уже обследовался в той же больнице на прошлой неделе, ему назначили процедуры из-за перенесенного им COVID-19. Политика выписали в тот же день. Согласно данным телеканала Rainews24, лидер партии «Вперед, Италия» страдал от «незначительных кардиологических проблем».

Reuters отмечает: возможно, сейчас речь идет о таких же обследованиях. Берлускони признавал, что перенесенная пневмония была одним из тяжелейших испытаний в его жизни.

В сентябре Берлускони исполнится 85 лет.