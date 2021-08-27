Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони покинул больницу после обследования. Об этом сообщает телеканал Rainews24.

Политик прибыл в больницу Сан-Рафаэле в Милане для «рутинного обследования». Ему назначили процедуры из-за перенесенного им COVID-19. Согласно данным телеканала, лидер партии «Вперед, Италия» страдал от «незначительных кардиологических проблем».

В апреле Берлускони провел в больнице Сан-Рафаэле почти месяц. Он проходил курсы восстановления после заражения коронавирусом осенью 2020 года.

В январе 2021-го Берлускони экстренно госпитализировали в Монако из-за проблем с сердцем. У политика диагностировали аритмию. В сентябре 2020-го у экс-премьера диагностировали двухстороннюю пневмонию на ранней стадии. 14 сентября его выписали.

В сентябре Берлускони исполнится 85 лет.