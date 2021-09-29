Преемник Меркель признал поражение на выборах

Преемник Меркель Армин Лашет поздравил лидера СДПГ Шольца с победой на выборах в Германии

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), преемник Ангелы Меркель Армин Лашет признал поражение на выборах и поздравил с победой лидера Социал-демократической партии (СДПГ) Олафа Шольца. Об этом сообщает агентство France Press, со ссылкой на источники.

Главу социал-демократов также поздравила и действующий канцлер ФРГ. Официальных заявлений по поводу поздравлений Шольца от Лашета не поступало.

Также лидер баварских консерваторов от ХСС Маркус Зёдер ранее высоко оценил шансы Шольца возглавить германское правительство. Он подчеркнул, что именно СДПГ, а не блок ХДС/ХСС, должна сделать первые шаги к формированию кабинета министров.

Заместитель председателя фракции консервативного блока ХДС/ХСС Гитта Коннеман назвала катастрофой первичные результаты выборов в Германии. В ХДС отметили, что блок показал на выборах в парламент «худший в истории результат».