Лидер баварских консерваторов оценил шансы главы СДПГ стать канцлером Германии

Лидер баварских консерваторов от Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер оценил шансы главы Социал-демократической партии (СДПГ) Олафа Шольца стать новым канцлером Германии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, Шольц имеет самые высокие шансы для того, чтобы возглавить германское правительство. Он подчеркнул, что именно СДПГ, а не консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ХДС/ХСС, должна сделать первые шаги к формированию кабинета министров.

При этом Зёдер заявил, что готов принять самостоятельное участие в коалиционных консультациях, в случае провала переговоров о создании коалиции «Светофор» (СДПГ, «зеленые» и либералы — прим. «Ленты.ру»).

Ранее заместитель председателя фракции консервативного блока ХДС/ХСС Гитта Коннеман оценила первичные результаты выборов в Германии как «катастрофу». В ХДС отметили, что блок показал на выборах в парламент «худший в истории результат».

Также в ходе опроса, проведенного службой исследования общественного мнения Forsa, стало известно, что 53 процента немцев считают преемника Ангелы Меркель — Армина Лашета — неверно подобранной кандидатурой на пост канцлера. Если бы кандидатом от ХДС/ХСС был Маркус Зёдер, то блок мог бы получить голоса еще 11 процентов избирателей иных партий.