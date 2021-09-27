В ХДС/ХСС оценили результаты выборов в бундестаг

Заместитель председателя фракции консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ХДС/ХСС Гитта Коннеман оценила первичные результаты выборов в Германии. Об этом пишет T-Online.

«Этот результат нельзя приукрашивать. Это катастрофа для ХДС и ХСС. Мы идем к тому, чтобы потерять статус народной партии», — сказала она, добавив, что политсиле требуется кадровое обновление.

В свою очередь, депутат бундестага от ХДС Яна Шимке отметила, что блок показал на выборах в парламент «худший в истории результат».

Ранее Федеральная избирательная комиссия Германии опубликовала первые официальные результаты выборов. Согласно предварительным данным по состоянию на 23:00 по местному времени (00:00 мск), за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) проголосовало 24,8 процента избирателей. ХДС/ХСС набрал в общей сложности 26,9 процента голосов.

Позднее стало известно, что глава Министерства иностранных дел Германии, социал-демократ Хайко Маас получил прямой мандат в бундестаге Он опередил в избирательном округе Саарлуи министра экономики и энергетики, члена ХДС Петера Альтмайера.