Глава МИД Германии Хайко Маас получил прямой мандат в бундестаге

Глава Министерства иностранных дел Германии, социал-демократ Хайко Маас получил прямой мандат в бундестаге, опередив в в избирательном округе Саарлуи министра экономики и энергетики, члена Христианско-демократического союза (ХДС) Петера Альтмайера. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что это была единственная общенациональная дуэль за мандат в бундестаг между двумя главами федеральных ведомств. В результате голосования глава МИД ФРГ получил поддержку 36,7 процентов избирателей, в то время как его оппонент — 28 процентов. Теперь Альтмайер сможет пройти в бундестаг только по партийным спискам.

Ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что Россия будет готова работать с любым правительством, которое будет сформировано после выборов в Бундестаг, вне зависимости от его партийной конфигурации.