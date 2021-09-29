Путин поздравил Берлускони с юбилеем

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с 85-летием бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом говорится на сайте Кремля.

В юбилейный день рождения Берлускони российский лидер отметил его личный вклад в развитие отношений между двумя странами. Также Путин пожелал главе партии «Вперед, Италия» крепкого здоровья и благополучия. В своем письме к имениннику президент России обратился к нему «дорогой Сильвио».

«Ты по праву считаешься одним из наиболее авторитетных государственных деятелей Европы. Общепризнаны твои лидерские качества, политическая мудрость и дальновидность», — отметил Путин. Он также добавил, что экс-премьер продолжает прилагать усилия для развития диалога между Россией и Италией.

8 сентября у Берлускони обнаружили сердечную аритмию. Юрист политика сообщил, что за лето его состояние немного улучшилось, хотя организм бывшего премьер-министра Италии сильно пострадал от болезни. По этой причине юрист попросил перенести слушания, посвященные оргиям Берлускони с несовершеннолетними.