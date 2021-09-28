Песков прокомментировал выбор переводчицы для встречи Путина и Трампа

Песков: переводчиц на переговорах первых лиц выбирает МИД, а не президент

В США уверены, что президент России Владимир Путин специально взял красивую переводчицу на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в 2019 году, чтобы отвлечь его. Однако переводчиц на переговорах первых лиц обеспечивает МИД, прокомментировал представителя Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что глава государства не принимает участие в выборе переводчиков.

Ранее бывшая пресс-секретарь Трампа предположила, что российский лидер Владимир Путин умышленно взял на переговоры красивую женщину-специалиста, чтобы отвлечь президента США. По ее словам, переводчица была «привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой».

4 сентября племянница бывшего американского лидера Мэри заявила, что Трамп был больше заинтересован во взаимодействии с Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время его пребывания у власти, а не с теми, кто «желал заниматься дипломатией».