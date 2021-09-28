Путина уличили в намеренном выборе красивой переводчицы для встречи с Трампом

Стефани Гришэм: Путин взял на переговоры с Трампом красивую переводчицу, чтобы отвлечь его

В США уличили президента России Владимира Путина в намеренном выборе красивой переводчицы для встречи с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом рассказала пресс-секретарь экс-президента Стефани Гришэм, передает Telegram-канал «РИА Новости: США».

По ее словам, на внешность женщины первой обратила внимание Фиона Маклауд Хилл, занимавшая должность руководителя аппарата Трампа. «Когда началась встреча, Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой», — рассказала Гришэм.

Бывшая пресс-секретарь отметила, что, согласно предположению Хилл, российский лидер умышленно взял на переговоры красивую женщину-специалиста, чтобы отвлечь Трампа.

4 сентября племянница Трампа Мэри заявила, что ее дядя — прирожденный автократ, и обвинила его в фашизме. Родственница бывшего президента указала, что Трамп был больше заинтересован во взаимодействии с Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время его пребывания у власти, а не с теми, кто «желал заниматься дипломатией».