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Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздники

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин будет работать в новогодние праздники, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

Он также добавил, что никаких крупных мероприятий на следующей неделе у президента не запланировано. «Рабочие встречи постоянны, они не прекращаются, совещания и так далее. Он никогда не прерывается на какие-то праздники», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Песков назвал Путина трудоголиком, пояснив, что у президента России не может быть полноценных выходных и отпуска. Летом 2020 года сообщалось о возможном «мини-отпуске» Путина в Сибири или на Урале. Как правило, компанию ему в таких поездках составляет министр обороны Сергей Шойгу.

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