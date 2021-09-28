Ролдугин рассказал о способности Путина наизусть играть Баха

Президент России Владимир Путин может наизусть сыграть первую прелюдию Баха из «Хорошо темперированного клавира». Об этой способности главы государства рассказал российский виолончелист, дирижер, музыкальный педагог и предприниматель Сергей Ролдугин, сообщает Telegram-канал Пул № 3.

Он добавил, что не знает ни одного политика, который смог бы сыграть это произведение. «Он играет! Это можно проверить, можно даже попросить его, если кто не верит», — заявил музыкант.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что главное увлечение Путина — это чтение. Он уточнил, что российский лидер занимается английским несколько раз в неделю, смотрит телеканалы на этом языке.

Президент России говорил, что в свободное время слушает музыку и занимается спортом.