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Путина пытались отговорить от опасных хобби

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин любит опасные путешествия и «последователен в этих хобби», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 1».

Его неоднократно пытались отговорить от рискованных путешествий, но он все равно в них отправляется, отметили в Кремле, вспомнив морскую прогулку к китам на Камчатке и полет со стерхами.

Песков также рассказал о любви президента России к уединенному отдыху. По его словам, Путин «прикипел душой» к региону. При этом у него есть «пристрастия по широкой географии» страны.

Ранее, в марте, Путин сел за руль вездехода в тайге, покатал на нем министра обороны Сергея Шойгу и попал на видео. На кадрах видно, как президент и министр передвигаются на вездеходе, а также сидят за столом на природе.

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