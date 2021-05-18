Путин останется без полноценного летнего отпуска

Президент России Владимир Путин летом использует выходные дни для отдыха, но останется без полноценного отпуска ввиду должности главы государства. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Полноценного [отпуска], могу точно сказать, что не будет. В любом случае, больше, чем на несколько дней он не может отойти, скажем так, от регулярных рабочих мероприятий», — пояснил пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Пескову неизвестно о конкретных планах президента, связанных с местом предстоящего отдыха.

Предыдущий свой отпуск в марте Путин провел в тайге. В поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Президент катался на вездеходе и побывал в мастерской, в которой министр занимается своим хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки.

В 2019 году как такового отпуска у главы государства не было, отдых он совместил с рабочими мероприятиями. Так, в августе Путин приехал в Крым, где вместе с главой республики Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым побывал на горе Гасфорта.