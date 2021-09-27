В Кремле объяснили отложенную публикацию кадров с отдыха Путина в Сибири

Песков: кадры отдыха Путина в Сибири опубликовали спустя две недели по нескольким причинам

Кадры с отдыха президента Владимира Путина в Сибири не были сразу опубликованы по нескольким причинам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь президента объяснил, что одной из причин стала гибель главы МЧС Евгения Зиничева.

«Действительно, шла избирательная кампания, потом трагедия такая случилась, поэтому это произошло сейчас», — заявил Песков.

Владимир Путин отдыхал в сибирской тайге вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Глава государства заночевал в палатке, а также вместе с Шойгу сварил уху из щуки. Путин отметил, что во время путешествия его больше всего впечатлили маралы из-за их размера и скорости передвижения.

До этой поездки президент и министр обороны отдыхали в тайге в марте 2021 года. Также Путин был в Сибири перед своим днем рождения (7 октября) в 2019 году.