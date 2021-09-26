Отдых Путина и Шойгу в сибирской тайге попал на видео

РЕН ТВ

Отдых российского президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в тайге попал на видео, кадры показали в эфире телеканала «Россия 24».

Путин и Шойгу в начале сентября побывали на Дальнем Востоке. Кадры отдыха политиков подписаны «72 часа в Сибири». В ролике видно, как они рыбачили на реке, гуляли по горам, а также сплавлялись на катере.

Палатка с камином

Российский лидер переночевал в палатке. Министр обороны, оценивая палатку, заметил: «Солидно». Путин объяснил внушительные размеры своего жилища тем, что «надо лучше работать», а затем политики рассмеялись. Шойгу заострил внимание на изображении камина на палатке главы государства. «Между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите», — пошутил Путин. По словам Шойгу, «посидеть у огонька — хорошо придумано». «Уютненько», — добавил он. Грелись Путин и Шойгу у простого костра.

Больше всего поразили маралы

Глава государства рассказал, что его больше всего впечатлило во время путешествия. По его словам, это были маралы (подвид благородного оленя — прим. «Ленты.ру»), которые понравились ему размерами и скоростью. «Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной», — поделился он впечатлениями. По словам президента, если таких быстрых оленей отправить на Олимпийские игры, животные выиграли бы состязания, потому что им нет равных.

Вот им на Олимпийских играх выступать, равных бы не было никого Владимир Путин О маралах в тайге

Сплавлялись по реке

Во время путешествия за рулем и штурвалом был Владимир Путин. Президент носил походный костюм и традиционную для прогулок на природе панаму. Политикам удалось порыбачить в нескольких местах: на бурной реке и более полноводном участке. Судя по кадрам, рыбалка удалась: в катере главы государства видно щуку.

В августе 2018 года Владимир Путин провел выходные на Енисее в Туве с Сергеем Шойгу. Туву в качестве отдыха президент выбирал и годом ранее. Он побывал в труднодоступной тайге, покатался на квадроцикле, занялся подводной охотой и искупался в озере. Путин отметил, что в 2013 году поймал в Туве свою самую большую рыбу — 20-килограммовую щуку.

Наткнулись на берлогу медведя

Во время прогулки в лесу политики наткнулись на пустую медвежью берлогу. Сопровождающий их директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев показал кадры с видеоловушек, где запечатлены играющие котята снежных барсов. Скрытые камеры сняли на видео и медведя, поймавшего детенышей сибирских козерогов. Киселев заметил, что численность козерогов в местных лесах хорошая. На что Путин поинтересовался, сколько в лесу обитает медведей. «Около 600», — услышал он в ответ и пришел к выводу, что это «прилично».

Любовь к Сибири

Глава государства не первый раз выбирает Сибирь в качестве направления для отдыха. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что политик прикипел к этой местности всей душой. Он отметил, что Путин особо любит регион, но при этом бывает и на Дальнем Востоке, в Сочи и Крыму.

Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири Дмитрий Песков О любви Владимира Путина к Сибири

Предыдущая поездка Путина и Шойгу в тайгу состоялась в марте 2021 года. Кроме того, глава государства отдыхал в Сибири перед своим днем рождения (7 октября) в 2019 году, в марте 2017-го и августе 2018-го. В 2014 году Путин встретил свой день рождения в тайге.

