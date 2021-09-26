Отдых Путина и Шойгу в тайге попал на видео

Президент России Владимир Путин во время своего отдыха в сибирской тайге с главой Минобороны Сергеем Шойгу в начале сентября прокатился за штурвалом катера по дороге на рыбалку, сообщает РЕН ТВ. Их отдых попал на видео.

На опубликованном видео глава государства направляется к месту рыбалки на катере, на котором уже находится необходимое снаряжение. На кадрах видно, что рыбалка прошла удачно, так как отдыхающим удалось поймать крупную щуку.

Президент часто выбирает поездку в тайгу, когда планирует свой отпуск. Кроме того, как и в этот раз, в подобных поездках его нередко сопровождает Сергей Шойгу.

Ранее Владимир Путин прокомментировал предложение Жириновского вернуть ссылки в отдаленные районы Сибири для обеспечения трудовых ресурсов. По его мнению, это предложение нецелесообразно, потому что после такого они не будут работать. Для развития Дальнего Востока нужны квалифицированные специалисты, уверен Путин.