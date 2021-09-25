Путин оценил электронное голосование

Путин высказался об электронном голосовании и заявил, что прогресс не остановить

Комментируя электронное голосование на выборах в Государственную Думу, президент России Владимир Путин заявил, что технический прогресс остановить невозможно. Такое мнение высказал глава государства на встрече с руководителями думских партий в субботу, 25 сентября, его цитирует ТАСС.

«Современные средства и способы волеизъявления, это, знаете, так же, как и технический прогресс, остановить невозможно», — заявил Путин.

По словам главы государства, сомнения в электронном голосовании возникли не из-за качества проведения процедуры, а из-за того, что кому-то не понравились его результаты.

Дистанционное голосование на выборах в Государственную Думу восьмого созыва проходило с 17 по 19 сентября в Москве, Севастополе, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Итоговая явка на онлайн-голосование в Москве превысила 96 процентов.

