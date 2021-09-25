Володин поблагодарил Путина за доверие

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание к работе нижней палаты парламента. Его слова приводит ТАСС.

Володин, которого вновь выдвинули на пост спикера Госдумы, также поблагодарил Путина за доверие и пообещал его оправдать. По его мнению, депутаты седьмого созыва «выше всего ставили интересы страны», отметив, что им пришлось работать в непростых условиях.

«Вы всегда пристальное внимание уделяете работе парламента. Без этого вряд ли бы мы смогли за такой короткий промежуток времени многое сделать, развивая нашу демократию. Система стала намного более конкурентной, более открытой», — обратился он к Путину. Об этом, в частности, свидетельствует расширение партийного состава Госдумы, считает Володин.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в России с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет. «Единая Россия» получает 324 мандата (в прошлом созыве было 343), КПРФ — 57 (было 42), «Справедливая Россия — За правду» — 27 (было 23), ЛДПР — 21 (было 39), партия «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия роста» — по одному, еще пять думских кресел займут самовыдвиженцы.