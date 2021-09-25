Путин заявил о развитии демократии в России

Путин: увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии демократии в России

Увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии демократии в России. Об этом в субботу, 25 сентября, заявил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Четыре партии подтвердили свой высокий статус парламентских, это "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия — За правду" и ЛДПР, кроме того, пусть и небольшую, но отдельную фракцию сформирует и партия "Новые люди"», — заявил президент на встрече с руководством партий, победивших на выборах.

По его словам, впервые после выборов 1999 года в Госдуме будет больше четырех фракций. Это говорит о наличии реального шанса заявить о себе разным политическим силам, отметил президент.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в России с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет. «Единая Россия» получает 324 мандата (в прошлом созыве было 343), КПРФ — 57 (было 42), «Справедливая Россия — За правду» — 27 (было 23), ЛДПР — 21 (было 39), партия «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия роста» — по одному, еще пять думских кресел займут самовыдвиженцы.