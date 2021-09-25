Путин: выборы в Госдуму прошли в соответствии с законом и при высокой явке

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров партий с победой на выборах в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, выборы прошли открыто и законно. При этом явка избирателей была высокой.

Увеличение числа фракций в Госдуме свидетельствует о развитии демократии в России, отметил президент. Также Путин поздравил партию «Единая Россия» с победой на выборах, таким образом она доказала свое лидерство, подчеркнул он.

Депутаты должны выполнять все то, что обещали в ходе предвыборной кампании, резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что в субботу, 25 сентября, Путин пообщается с руководителями парламентских партий, а затем с избранными главами регионов. Представители партий намерены обсудить разные аспекты прошедшей кампании и озвучить свои оценки итогов выборов. Также они поделятся видением проблем.