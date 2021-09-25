Путин отреагировал на выбор нового главы Международной федерации хоккея

Президент России Владимир Путин позвонил новому президенту Международной федерации хоккея (IIHF) французу Люку Тардифу. О реакции сообщил ТАСС пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства поздравил Тардифа с победой на выборах. Кроме того, он созвонился с экс-главой федерации швейцарцем Рене Фазелем и поблагодарил его за вклад в хоккей.

Тардиф был избран новым президентом IIHF ранее 25 сентября на конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Он набрал 67 голосов (63,21 процента).

Кроме Тардифа, на пост главы IIHF также претендовали руководитель Датской хоккейной ассоциации и медицинского комитета IIHF Хенрик Бах-Нильсен, вице-президент Федерации хоккея Белоруссии и глава судейского комитета IIHF Сергей Гончаров и президент Немецкого хоккейного союза и глава комитета IIHF по проведению соревнований Франц Райндль.

Предшественником Тардифа был Фазель. Он занимал эту должность с 1994 года.