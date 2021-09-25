Выбран новый глава Международной федерации хоккея

Француз Люк Тардифф избран новым президентом Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом стало известно в ходе конгресса, который транслировался на YouTube-канале организации.

Тартюфф был выбран новым главой IIHF, набрав 67 голосов (63,21 процента). Он является президентом Федерации хоккея Франции, а также казначеем IIHF.

Конгресс организации состоялся в Санкт-Петербурге. Кроме Тардиффа на пост главы IIHF также претендовали глава Датской хоккейной ассоциации и глава медицинского комитета IIHF Хенрик Бах-Нильсен, вице-президент Федерации хоккея Белоруссии и глава судейского комитета IIHF Сергей Гончаров и президент Немецкого хоккейного союза и глава комитета IIHF по проведению соревнований Франц Райндль.

Предшественником Тартюффа был швейцарец Рене Фазель. Он занимал эту должность с 1994 года.