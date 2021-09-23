Фетисов жестко высказался об отсутствии тренера у сборной по хоккею перед ОИ

Депутат Фетисов назвал бардаком то, что у хоккейной сборной перед ОИ до сих по нет тренера

Депутат Госдумы России и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов жестко прокомментировал ситуацию с отсутствием тренера у сборной России по хоккею. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Фетисов раскритиковал руководство национальной команды. «То, что у сборной перед Олимпийскими играми нет тренера, и это у нас интрига. Те, кто ответственен за решения, не готовы определиться с кандидатурой. Это рождает нервозность у самих игроков, я это знаю точно — лично общался со многими», — высказался он.

Фетисов добавил, что национальной команде нужен штаб из «уважаемых людей», а тренерский состав должен понимать, что такое «энхаэловский стиль». Среди возможных кандидатур он назвал Сергея Федорова, бывшего игрока сборной.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Международная федерация хоккея на льду (IIHF) урегулировали вопрос об участии игроков из северо-американской лиги в пекинской Олимпиаде. Зимние ОИ пройдут в феврале 2022 года.

Сборная России — действующие олимпийские чемпионы. На турнире в корейском Пхенчхане россияне одержали победу в финале над командой Германии.