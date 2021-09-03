Игроков НХЛ отпустят на Олимпиаду в Пекине

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут выступить в составе сборных своих стран на предстоящей Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает инсайдер Джон Ховен в своем Twitter.

Журналист выложил в открытый доступ письмо, направленное спортсменам Ассоциацией игроков НХЛ. В нем подтверждается, что участие игроков лиги в олимпийском турнире в Пекине согласовано. Также в письме отмечается, что контракты хоккеистов на время Игр будут застрахованы. Спустя полчаса после публикации Ховена НХЛ официально подтвердила участие хоккеистов в ОИ.

Однако Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея на льду (IIHF) отказались брать на себя расходы на страховку спортсменов на случай заражения COVID-19. Позиция организаций следующая: хоккеисты сами берут на себя ответственность при участии в Олимпиаде. При этом IIHF создаст специальный фонд в размере пяти миллионов долларов. Это позволит возместить финансовый ущерб хоккеистов в том случае, если они пропустят матчи НХЛ из-за заражения коронавирусом во время Олимпиады. Клубы НХЛ не станут платить игрокам за пропущенные встречи.

21 августа на сайте «Матч ТВ» появилось секретное письмо НХЛ своим игрокам. В нем лига сообщала, что договорилась с IIHF относительно участия хоккеистов на Олимпиаде в Пекине.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Действующий олимпийский чемпион по хоккею — сборная России.